 كوريا الجنوبية تقرر إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 9:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تقرر إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:26 ص

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إدخال نظام الشهادة الرقمية التي تثبت تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، فإن السلطات الصحية ستتيح لمتلقي لقاح كورونا الحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا الورقية والرقمية عبر هواتفهم المحمولة، كما سيكون من الممكن إصدار وتنزيل شهادة التطعيم عبر تطبيق مرتبط بنظام التطعيم الوطني، في الهاتف المحمول.

وأوضحت أن متلقي لقاح كورونا سيتمكنون من إثبات التطعيم من خلال تقديم شهاداتهم على شكل رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية، وفي الوقت نفسه ومن أجل حماية المعلومات الشخصية، يمكن فقط الاستعلام عن بعض المعلومات، مثل وقت اكتمال التطعيم، في الشهادة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك