المفوضية تبدأ في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاقية الخروج

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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الاثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.



يأتي ذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم ايرلندا الشمالية البريطاني.