المفوضية تبدأ في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاقية الخروج

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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الاثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.