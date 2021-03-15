 المفوضية تبدأ في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاقية الخروج - بوابة الشروق
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المفوضية تبدأ في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاقية الخروج

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 4:41 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 4:41 م

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الاثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.


يأتي ذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم ايرلندا الشمالية البريطاني.

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