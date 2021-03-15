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فيديو.. البحث العلمي: إنتاج جهاز تنفس صناعي مصري معتمد من الاتحاد الأوروبي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:58 م

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن جائحة كورونا أحد أسباب إزالة الغبار عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تقدم مجموعة من خريجي هندسة طبية جامعة القاهرة بفكرة إنتاج جهاز تنفس صناعي متعدد الأغراض محلي الصنع.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «DMC»، صباح الاثنين، أن الهيئة العربية للتصنيع تنتج الآن جهاز التنفس الصناعي المصري المعتمد من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الجهاز حصل على ترخيص استثنائي من هيئة الدواء المصرية.

وذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعًا مع الأكاديمية يوم 10 مارس لعام 2020، بعد إعلان جائحة كورونا؛ لتحديد دور البحث العلمي في مجابهة جائحة كورونا وما بعدها.

وأوضح رئيس البحث العلمي، أن الأكاديمية أعدت خارطة طريق بناء على هذا الاجتماع، لمعرفة أهم ما يجب تنفيذه معاونة للدولة في مكافحة كورونا، ذاكرًا أنها أطلقت برنامج «طبق فكرتك» لاستقبال أفكار مبتكرة للتعامل مع الجائحة من مجتمع البحث العلمي والمبتكرين والمهندسين.

وأوضح أن الأكاديمية تقدم من خلال البرنامج الدعم المالي والعلمي، متابعًا: «كانت هناك أفكار جيدة ومبتكرة من الشباب، وصناعة جديدة للمعقمات والمطهرات وبوابات التعقيم جعلت مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقصًا في المواد المعقمة والكمامات».


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