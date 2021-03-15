أزمة الحكومة السلوفاكية تتفاقم بدعوة لاستقالة رئيس الوزراء

دعا حزب في الائتلاف الحاكم السلوفاكي رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش إلى التنحي، ما يزيد خلافا يهدد بالإطاحة بالحكومة.

ودعا ريتشارد سوليك زعيم الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، حزب الحرية والتضامن، إلى إجراء تعديل وزاري، وقال أيضا إنه سيستقيل من منصبه كوزير للاقتصاد، في حال وافق ماتوفيتش على الرحيل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سوليك إن الائتلاف يجب أن يظل في السلطة وسوف يعارض نواب حزبه في البرلمان المحاولات لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال في إيجاز صحفي نقل عبر التلفزيون اليوم الاثنين: "مغادرة الحكومة هو الخيار الأخير ولكننا مستعدون لفعل هذا إذا لم يكن هناك سبيل آخر.. لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل".

هزت خلافات داخلية الائتلاف المؤلف من أربعة أحزاب منذ تولى السلطة قبل عام، والآن يسعى جاهدا لاحتواء إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أوروبا، التي أججت عداوات شخصية بين قياداته.

وظهرت أحدث أزمة أوائل الشهر الجاري عندما اشتكى شركاء ماتوفيتش من أنه أبرم اتفاقا من دون علمهم لشراء لقاحات مضادة لكوفيد-19 من روسيا.