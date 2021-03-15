بلجيكا تسجل 2962 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 2962 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية و20 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الاثنين- أن حالات الإصابة الجديدة تضم 159 حالة وافدة إلى البلاد، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 2013 حالة مصابة بالمستشفيات بينهم 484 مريضا نقلوا إلى العناية المركزة.

وأفاد المعهد بأنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم تسجيل 22 ألفا و441 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.