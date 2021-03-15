أسوان يبحث إقامة معسكر إعداد خلال التوقف الدولي

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يعقد مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان مساء اليوم الإثنين، إجتماعا مشتركا مع لجنة الكرة لمناقشة وتقييم أوضاع فريق الكرة مع نهاية الدور الأول.

وكان أسوان قد تلقى هزيمة ثقيلة من سموحة بخماسية نظيفة، في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث أسوان مع جهاز الكرة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الممتدة ثلاثة أسابيع وكيفية إقامة معسكر للفريق خلال هذه الفترة.

كما يناقش دراسة كافة الإقتراحات والحلول المطروحة لمباريات الفريق بالدور الثاني في ضوء إجتماع إتحاد الكرة بالأندية يوم الأربعاء لمناقشة الصعوبات التي تعترض مسابقة الدوري.

أسوان قدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة لإقامة مباريات الدوري الممتاز على ملعبه بمحافظة أسوان إلا أنه تم الرفض من قبل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنانيني.

ويسعى أحمد سليمان، رئيس النادي، لحسم ملف خوض مباريات الدوري على ملعب أسوان منعا للإرهاق الذي يعاني منه فريقه خلال الفترة الماضية.