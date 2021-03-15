العدل جروب توضح أسباب استبعاد سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية

كشف المنتج جمال العدل، عن أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية الذي تلعب بطولته النجمتان يسرا وباسل خياط، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال العدل في تصريحات صحفية، إن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك.

وأضاف العدل: "النقابة أرسلت لنا ورفضت استكمالها بدون تصريح لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها واستبعدتها الشركة، واختارت الفنانة أروى جودة لأداء الدور والشخصية، وهو دور ذو مساحة ومؤثر وفعال في سياق الأحداث".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.