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كازاخستان تسجل 1011 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:27 ص

سجلت كازاخستان ألفا و11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 224 ألفا و731 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 683 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 206 آلاف و832 حالة.

وأضافت أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 19 ألفاً و129 شخصاً، منهم 4555 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم 231 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.


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