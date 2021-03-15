 نقل زعيم المتشددين في البرلمان الإيراني إلى المستشفى بسبب إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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نقل زعيم المتشددين في البرلمان الإيراني إلى المستشفى بسبب إصابته بكورونا

البرلمان الايراني - ارشيفية
البرلمان الايراني - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 6:27 م
جرى اليوم الاثنين نقل البرلماني الإيراني المتشدد، مصطفى ميرسليم، إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى حادة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء فارس الايرانية أن النائب البرلماني /73 عاما/ كان قد نقل في البداية إلى الحجر الصحي المحلي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، إلا أنه نقل إلى المستشفى اليوم الاثنين بعد تدهور صحته بصورة متزايدة.

ويعتبر ميرسليم زعيم المتشددين في البرلمان الإيراني. وقد عارض استيراد اللقاحات الغربية المضادة لمرض "كوفيد -19"، إلى جانب قضايا أخرى.

يشار إلى أن إيران سجلت أكثر من 7ر1 مليون حالة إصابة وأكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، منذ ظهور الوباء هناك في شباط/فبراير من العام الماضي.

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