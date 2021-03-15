رئيس الزمالك يحفز اللاعبين للفوز على الترجي

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وجه اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رسائل تحفيزية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على الترجي التونسي.

وحرص اللواء عبدالعزيز على حضور جزء من مران الفريق، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين ثقته الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير النادي.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.