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رويترز: ألمانيا ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا

استرازينيكا - ارشيفية
استرازينيكا - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 5:29 م
انضمت ألمانيا إلى مجموعة الدول الأوروبية التي قررت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية ستوقف التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية - السويدية ضد فيروس كورونا كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد "بول إيرليك" المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

وعلق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل احترازي على خلفية تقارير عن جلطات تسببت في وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأعربت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن دعمها للقاح، واصفة إياه بـ"الرائع".

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