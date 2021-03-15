رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن لقاح أسترازينيكا

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فكرة تعليق بريطانيا للقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد -19 الذي طورته جامعة أكسفورد ، بعد أن أصبحت ألمانيا أحدث دولة تعلن عن تعليق استخدامه.



وقال جونسون إن هئة تنظيم الدواء في بريطانيا تعد "واحدة من الهيئات الأكثر صرامة وخبرة" في العالم وأنها لا ترى "ثمة سبب على الإطلاق "يدعو إلى وقف أي لقاح يعطى الآن للبريطانيين.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن جونسون صرح للصحفيين اليوم الاثنين قائلا "هم (هيئة تنظيم الدواء) يعتقدون أنها (اللقاحات الحالية في بريطانيا) لديها فعالية عالية في تقليل ليس فقط أعداد المرضى الذين يلزم إدخالهم المستشفيات ولكن أيضا الحد من المرض الخطير وأعداد الوفيات".



وخلص رئيس الوزراء البريطاني إلى القول "نواصل ثقتا الشديدة في برنامج التطعيم ،وإنه لأمر رائع أن نرى إتاحته الان بمثل هذه السرعة في شتى أنحاء المملكة المتحدة".



يشار إلى أن عدة دول علقت اعطاء لقاح استرازينيكا يزيد الخطر بالاصابة بجلطات الدم ، غير ان شركة استرازينيكا قالت إنه لا يوجد دليل على ذلك.