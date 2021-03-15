أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 7.29 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المعلنة اليوم الاثنين إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 228 ألفا و554 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.1 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 10 أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 4.13 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 90 ألفا و583 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وسبعة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.