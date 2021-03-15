الجيش الموريتاني: إجراء مناورات اليوم قرب الحدود مع الصحراء الغربية

أعلن الجيش الموريتاني أنه سيبدا غدا الاثنين مناورات عسكرية لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية بعدما شهدت منطقة الصحراء الغربية تصعيدا عسكريا بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب(البوليساريو) التي تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي .

وقال الجيش في بيان اصدره مساء اليوم الأحد إن المناورات (زمور 2) ستجري في محافظة " تيرس زمور" باقصى شمال موريتانيا وتسعى لمواءمة الوسائل البشرية والمادية بما يمكن الجيش من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها انماط القتال ووسائل الحرب .

وأوضح الجيش الموريتاني أن المناورات تهدف لتوفير فرصة لتنفيذ وتطبيق مختلف اساليب القتال النمطية وغير النمطية وتشغيل وتجريب مختلف الأسلحة والوسائل البرية والجوية للرفع من مستوى التنسيق وأداء القوات الجوية والوحدات البرية على الأرض وبمشاركة مختلف أنواع الأسلحة .

وهذه هي أكبر مناورات عسكرية يجريها الجيش الموريتاني بمفرده وتاتي كما هو واضح ردا على عمليات اشتباك وقعت مع الجيش المغربي أو مع مقاتلي جبهة البوليساريو عن طريق الخطأ بسبب الاحتكاك الذي اصبح ممكنا بعد دخول الجيش المغربي للمنطقة منزوعة السلاح واشتباكه مع مقاتلي البوليساريو ما دفع موريتانيا الى تعزيز قدراتها الدفاعية في منطقة اصبح فيها التوتر هو السمة السائدة .