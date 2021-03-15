 قيرغيزستان تسجل 67 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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قيرغيزستان تسجل 67 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:32 ص

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و917 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" -وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 39 حالة شفاء من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و875 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1483 حالة.

ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 345 مريضًا بالفيروس التاجي في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات، منهم 91 في حالة حرجة.


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