منح رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية إجازة خلال تحقيق بشأن سلوكه

مُنح يوليان رايشيلت رئيس التحرير المؤثر لأكبر صحيفة في ألمانيا إجازة مؤقتة، انتظارا لتحقيق في سلوكه على رأس صحيفة "بيلد" الشعبية.

وأعلنت مجموعة أكسل سبرينجر الألمانية العملاقة في مجال الإعلام مطلع الأسبوع أنه "من أجل ضمان توضيح هادئ وعدم فرض عبء آخر على عمل مكتب التحرير، طلب رايشيلت من المجلس التنفيذي إعفاءه مؤقتا من مهامه إلى حين تفنيد هذه المزاعم".

كانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد نشرت تقريرا في الثامن من مارس الجاري، نقلا عن مصادر، جاء فيه أن العديد من الموظفين يتهمون رايشيلت باساءة استخدام سلطته.

وكتب رايشيلت في رسالة داخلية إلى زملائه في بيلد، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "هذه المزاعم كاذبة"، مشددا على أن نجاح بيلد هو أولويته.

قال إنه "لهذا السبب طلبت من المجلس منحي إجازة في الوقت الراهن، للمساعدة في فحص وتفنيد كل الاتهامات الموجهة ضدي، بدون أي شك".

ويهدف التحقيق، الذي أصبح علنيا قبل أيام، إلى تقييم ما إذا كان سلوكه متفقا وقواعد الشركة.

وقالت المجموعة الإعلامية يوم السبت إن رئيسة التحرير لعدد الأحد لبيلد ألكسندرا فورتسباخ سوف تتولى مسؤوليات رايشيلت في الوقت الراهن.