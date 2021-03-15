قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن حرية الرأي والتعبير هي جوهر الصحافة، مشيرًا إلى تواجده ضمن لجنة الـ 50 التي صاغت الدستور والذي كفل حرية الرأي والتعبير.

أضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، صباح الاثنين، أن الدستور المصري أكد على عدم جواز حبس الصفيين إلا إذا تعرضهم لقضايا تمس الفتنة والتمييز والقتل، متابعًا: «نحن في مرحلة انتقالية والتي سيظل فيها خلاف بين من يرغبون في مزيد من الحرية وبين من يرون أن مزيد من الحرية ضار».

وأوضح أن هذا الخلاف استغرق سنوات ماضية وقد يستغرق أخرى مقبلة، مؤكدًا أن المزيد من الحرية المسؤولة أمر ضروري، مع التزام الصحافيين بهذا.

وأشار إلى تواجد بعض الصحفيين داخل السجون وتم حبسهم احتياطيًا، ذاكرًا أنه لايوجد سوى اثنين من الصحفيين المحبوسين بأحكام.

وذكر أن سلطة التصرف في أحوال الصحفيين المحبوسين احتياطيًا ترجع إلى النيابة العامة وللدوائر المختصة، لافتًا إلى حبسهم على ذمة قضايا مثل الانضمام لتنظيمات أو ممارسة أعمال ذات صلة بمخالفة القانون، ومنهم لنشر أخبار كاذبة ولكنها ليست التهمة الوحيدة.

ولفت إلى سعي النقابة بشكل قانوني من خلال اللجوء إلى السلطات القانونية للإفراج عن 25 صحفيًا على مدار العامين الماضيين، مفيدًا بأنه قدم العشرات من المذكرات للنائب العام للمطالبة بالإفراج عن باقي الصحفيين.

