إحباط عملية إرهابية بالأحزمة الناسفة في ريف دمشق

أعلنت سوريا اليوم الاثنين، إحباط عملية "إرهابية" كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة، مشيرة إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، عن مصدر في الأجهزة المختصة، قوله: "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط العملية الإرهابية تجاه مدينة دمشق التي كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية".

ويأتي إعلان السلطات الأمنية السورية اليوم بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة في سوريا وسط ترقب شديد وخروج مظاهرات في العديد من المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.