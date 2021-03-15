مقتل قيادي داعشي بارز في إقليم نانجارهار الأفغاني

قال مسؤولون محليون أفغان اليوم الاثنين بإن قوات خاصة في إدارة الأمن الوطني الأفغاني اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش في منطقة مهمند في إقليم نانجارهار.

وأضاف المسؤولون - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنية اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش في منطقة مهمند بإقليم نانجارهار مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل زعيم التنظيم محمود جان.

وأشارت المصادر إلى أن القتيل من عناصر داعش المعروفين وهو قائد التنظيم الذي يدبر بين الفينة والأخرى هجمات عنيفة على القوات الأمنية.

من جانبه أفاد مسؤول إقليمي بأن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت أيضا ثلاثة أعضاء آخرين من داعش.