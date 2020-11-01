 الغذاء والدواء الأردنية: أسترازينيكا لقاح آمن واعتمد بعد تقديم الوثائق الرسمية - بوابة الشروق
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الغذاء والدواء الأردنية: أسترازينيكا لقاح آمن واعتمد بعد تقديم الوثائق الرسمية

وكالات
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:51 م
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، اليوم الاثنين، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن وتم اعتماده بعد تقديم الوثائق الرسمية للمؤسسة.

وأضاف مهيدات، أن "التخوف جاء من أن هذا اللقاح قد يسبب تجلطا في الدم وأن بعض الدول الأوروبية أوقفت اللقاح احترازيا بعد تلقي ما يقارب 5 ملايين شخص اللقاح ولم تظهر أعراض خطيرة إلا لدى حالتين فقط"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع أن "هناك مراقبة مستمرة لإعطاء اللقاح ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية غير متوقعة حتى اللحظة"

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