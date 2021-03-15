ترودو يطمئن الكنديين بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، إن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد المضاد لفيروس (كوفيد-19) آمن ولا ينبغي أن يساور الكنديون أي مخاوف بشأن تلقيه.

جاء ذلك بعد تعليق ما يقرب من 12 دولة أوروبية استخدامه بسبب مخاوف بشأن تجلط الدم.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي، "لقد أمضت وزارة الصحة الكندية وخبراؤنا الكثير من الوقت في التأكد من أن كل لقاح معتمد في كندا آمن وفعال، أفضل لقاح يمكنك تناوله هو أول لقاح يتم تقديمه لك. هكذا نتغلب على هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وبأمان قدر الإمكان".

وقال ترودو إن المنظمين "يتابعون ما يحدث مع مجموعة محددة تستخدم في أوروبا"، مضيفًا أن أيًا من جرعات أسترازينيكا المنتشرة في كندا لم تأت من تلك الدفعة.

ومن بين حوالي 5 ملايين مقيم في أوروبا تلقوا جرعة أسترازينيكا، عانى حوالي 30 منهم من جلطات في الأوعية الدموية، وتم الإبلاغ عن عدد قليل جدًا من الوفيات.

وقال ترودو إنه لن يتردد في الحصول على لقاح (كوفيد-19) عندما يحين الوقت، مضيفًا: "سانتظر دوري".