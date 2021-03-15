أوصت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس الأحد، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا احترازيًا، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج، من دون التأكد في هذه المرحلة من وجود رابط مع عملية التلقيح.

وانضمت أيرلندا بذلك لكل من الدنمارك وأيسلندا والنرويج وهولندا، في تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وسط مخاوف من تسببه بتجلط الدم.

ودفعت هذه الإجراءات، الشركة للتأكيد على أنها راجعت حالات ملايين الأشخاص ممن حصلوا على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، موضحة أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لدى متلق اللقاح.

وفي العرض التفاعلي التالي نستعرض أبرز المشكلات التي واجهت لقاح أسترازينيكا خلال الفترة الماضية: