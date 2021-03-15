استقرار فى صادرات الأسلحة العالمية لأول مرة منذ مطلع القرن

1,830 مليار دولار حجم الإنفاق العسكرى العالمى فى 2020.. والولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة.. والسعودية أكبر مستورد

ذكر معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام (سيبرى)، أن تجارة الأسلحة الدولية شهدت استقرارا فى السنوات الخمس الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن، مرجعا السبب فى ذلك إلى أن الكثير من الدول المستوردة شرعت فى إنتاج الأسلحة بنفسها.

وأوضح المعهد فى تقرير له أن حجم صادرات الأسلحة فى كل أنحاء العالم ظل مستقرا بين 2016 و2020 مقارنة بفترة 2011ــ2015، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتى هذا الاتجاه فى سياق ارتفاع الإنفاق العسكرى. ففى عام 2020، بلغ الإنفاق العسكرى 1,830 مليار دولار أى بزيادة فى الأرقام الحقيقية نسبتها 3,9% مقارنة بعام 2019، مدعومًا خصوصا بتعزيز قدرات البحرية الصينية، وفقًا للتقرير السنوى لمعهد «آى آى إس إس» البريطانى.

وفى حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ فترة 2001ــ2005 التى لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعا.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت ثلاث من أكبر خمس دول مُصدّرة فى العالم هى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، من صادراتها، لكن هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مُصدرين رئيسيين، هما روسيا والصين.

ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على السوق وتستحوذ على 37% منه، متقدمة على روسيا التى تراجعت من 26 إلى 20%، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الصادرات إلى الهند.

ومثلت سوق الأسلحة فى فرنسا التى احتلت المرتبة الثالثة فى ترتيب الدول المصدرة، 8,2% من إجمالى الصادرات فى العالم. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44% فى الفترة ما بين 2016 و2020.

وعلى صعيد الاستيراد، يُسجل الشرق الأوسط زيادة ملحوظة بنسبة 25% خلال الفترة ذاتها، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت السعودية أكبر مستورد للأسلحة فى العالم، حيث استحوذت على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة.

وعززت البلاد خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91 طائرة مقاتلة أمريكية.

أما الهند التى كانت أكبر مستورد للأسلحة فى العالم، فانخفضت وارداتها من الأسلحة بنسبة 33% «ويعود ذلك أساسا إلى تعقيد عمليات الشراء، فضلا عن محاولة لتقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية»، حسب معدى التقرير.

من جهته، قال سايمن ويزمان الباحث فى معهد سبيرى إن تراجع واردات الأسلحة فى بلد ما لا يعنى دائما انخفاض الاهتمام بالقطاع، مضيفا أن الأمر يمثل فى بعض الأحيان مجرد مسألة خفض فى الميزانية أو تأثيرٍ دورى مرتبط بتجديد ترسانة عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة أو بسبب الإنتاج المحلى للأسلحة.

وفى حين تأثر الكثير من القطاعات الصناعية فى عام 2020 بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19»، إلا أن صناعة الأسلحة وضعها جيد حتى الآن.

وأوضح ويزمان أنه لا يزال من المبكر جدا تحديد الأثر الحقيقى لفيروس كورونا على القطاع، قائلا «قد يسود اعتقاد بأن الآثار، وخصوصا الآثار الاقتصادية التى ستتبعه، ستكون كبيرة جدا، لكننا لم نرها».

وعلى المدى الطويل، يتوقع ويزمان أن تعيد البلدان تقييم ميزانياتها، وأن تكون هناك منافسة بين الإنفاق العسكرى واحتياجات أخرى. وتابع: «لكن من جهة أخرى عليهم أن يجدوا توازنا مع رؤيتهم للتهديدات والتوترات».

وأشار إلى أنه فى أجزاء كثيرة من العالم، بما فى ذلك أوروبا، ثمة «شعور واضح جدا بأن العالم لم يعد مكانا آمنا».