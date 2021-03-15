أستاذ جامعي يستخدم الواقع الافتراضي وزيارات الفيديو لتدريس مادة طرق ومعدات البناء

استخدم إبراهيم أبو طالب، الأستاذ المساعد في قسم هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية، الواقع الافتراضي في تدريس مادة طرق ومعدات البناء لطلاب الهندسة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء جائحة الكورونا، ومنحهم تجربة تعلم مميزة مماثلة لزيارة مواقع البناء.

ويدرّس أبو طالب، مادة طرق ومعدات البناء والتي عادة ما تتضمن 4 إلى 5 زيارات إلى مواقع البناء أثناء الدراسة، وذلك لمساعدة الطلاب على التعرف على طرق استخدام المعدات، والتعرف على احتياطات السلامة والعمليات والمنهجيات المختلفة بجانب طرح الأسئلة على المتخصصين في الموقع.

وتمكن الطلاب من الحصول على هذه التجربة وهم بالمنزل، حيث زار أبو طالب مواقع البناء واستخدم كاميرا 360 درجة لتصوير مواقع البناء، وإجراء مقابلات مع العمال، وإلقاء المحاضرات كما لو كان الطلاب في زيارة حقيقية.

ومنذ فصل الخريف الدراسي الماضي، استخدم أبو طالب الواقع الافتراضي في العملية التعليمية، ويقول: "خلال جائحة كورونا، لم أرغب في حرمان الطلاب من هذه التجربة، وفي الوقت نفسه لا أريد تعريض صحتهم للخطر".

وتقول هناء خليل، طالبة الهندسة المعمارية: "إن الرحلات الميدانية الافتراضية مفيدة للغاية، خاصة مع استخدام الفيديو بنطاق 360 درجة، ما يعطينا شعورًا بأننا متواجدون بالفعل في موقع البناء ويمكننا من الاستكشاف ومشاهدة ما حولنا".

ويقول مصطفى زهران، طالب الهندسة المعمارية: "ما يميز الرحلات الميدانية الافتراضية للدكتور أبو طالب هو الأسئلة والمحادثات التي يجريها مع الأشخاص في المواقع التي يصورها، ودائمًا ما تكون المحادثات تفاعلية ومفيدة".

ويضيف أبو طالب: "تعلمت في فترة التدريس عبر الإنترنت أن التواصل والشفافية هما مفتاح الحصول على تجربة تعليمية ناجحة، والأهم من ذلك، تعلمت أننا بحاجة إلى الإبداع والتحديث الدائم ليس فقط في محتوى المواد الدراسية ولكن أيضًا في طرق تقديمها للطلاب".

وذكر أنه بصفته عضوًا في هيئة التدريس بالجامعة، فإن من مسؤوليته أيضًا التطلع إلى المستقبل: "مثلما أصبح الذكاء الاصطناعي هو مستقبل التنبؤات وتحليل البيانات، أعتقد أن الواقع الافتراضي هو مستقبل التعليم في المجالات التي تتطلب العمليات المادية والتفاعلات".

وقال إن دمج عنصر الواقع الافتراضي في المحاضرات ليس أمرا جديدا ولكن تم الإسراع في تنفيذه بسبب القيود التي فرضتها جائحة الكورونا، كما يزداد الاهتمام بتنفيذ هذه الطريقة في جميع أنحاء العالم، سواء في التعلم أو البحث.

وفقًا لأبو طالب، تستخدم مؤسسات طبية في الولايات المتحدة الواقع الافتراضي لتعليم الطلاب كيفية إجراء العمليات الجراحية.

وتابع: "حاليا أقود مع زملائي الأساتذة فريقًا من الباحثين الذين يستخدمون الواقع الافتراضي لتعزيز السلامة في مواقع البناء، وقد تلقينا تمويلًا من الجامعة لإجراء هذا البحث".

ويخطط أبو طالب، الآن لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل كامل في منهج هندسة التشييد بالجامعة، وبمجرد التنفيذ، سيكون لدى طلابنا القدرة على تعلم عمليات البناء وطرق التعامل مع المواقف المختلفة في مواقع البناء من خلال تدريب الواقع الافتراضي.