 وفود مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية» يزورون أهرامات مصر - بوابة الشروق
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وفود مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية» يزورون أهرامات مصر

أهرامات مصر
أهرامات مصر

نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 12:20 ص

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، جولة لوفود مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31، من الوزراء والمفتين والمفكرين، والذي انطلقت فاعلياته أمس السبت، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، وذلك للتعريف بآثار مصر العريقة وتاريخها العظيم، وبعث رسالة محبة وسلام لجميع شعوب العالم من مصر صانعة الحضارات.

وشملت تلك الجولة زيارة منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وهو ما أبهر ضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، لا سيما ما تقوم به القيادة السياسية من إبداع غير مسبوق في تطوير تلك المنطقة العتيقة؛ ما يشهد لعظمة مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

وأعرب وفود المؤتمر عن تقديرهم البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي، على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.

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