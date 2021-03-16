رفض طلب جوجل بوقف دعوى قضائية بشأن تتبع مستخدمي وضع التصفح المتخفي

فشلت شركة "جوجل" الأمريكية في إلغاء دعوى قضائية جماعية مقترحة تزعم انتهاكها خصوصية المستخدمين من خلال جمع البيانات في أوضاع التصفح المتخفي داخل متصفح الويب الشهير "كروم" ، حيث رفضت القاضية "لوسي كوه" طلب الشركة إغلاق الدعوى.

وتزعم الدعوى، التي تم رفعها في يونيو 2020، أن "جوجل" تتعقب وتجمع سجل تصفح المستهلك، من بين أنشطة أخرى، حتى عندما يكون وضع التصفح المتخفي داخل متصفح ويب "كروم" أو جلسات المتصفح الأخرى القائمة على الخصوصية قيد الاستخدام.

وذكرت شبكة "سي نت" التقنية، أن الدعوى الجماعية المقدمة في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، تضمنت "أنه عندما يزور المستخدم صفحة ويب تخدمها "خدمات جوجل"، مثل الإضافات البرمجية، أو "تحليلات جوجل" أو "مدير إعلانات جوجل"، يتم جمع البيانات الخاصة به، بغض النظر عن الوضع المستخدم في المتصفح، حيث أن جوجل تعترض وتتبع وتجمع الاتصالات وتحصد بيانات المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

وتسعى الدعوى الجماعية للحصول على 5 مليارات دولار من "جوجل" والشركة الأم لها "ألفابيت".

وأرجعت القاضية "لوسي كوه" قراراها برفض طلب الشركة، إلى أن "جوجل" لم تنبه المستخدمين بأنها ستنخرط في جمع بياناتهم أثناء استخدامهم لوضع التصفح المتخفي.

من جانبه، قال متحدث باسم "جوجل" إن الشركة "تعارض بشدة هذه الادعاءات، وستدافع عن نفسها بقوة ضدها". مضيفا "كما نعلن بوضوح في كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح أثناء جلستك".