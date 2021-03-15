مسؤول ليبي: حضور دولي واسع بجلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية

أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية والنقرة اليوم الأحد، بمقر المجلس في مدينة طبرق، ستشهد حضورا دوليا موسعا.

ورجح بليحق - في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول مثل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر.

كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية "الزووم"، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي.

وفي السياق ذاته، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن كل الأنظار تتجه إلى طبرق اليوم حيث ستؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.. مضيفا: "مكان رمزي للغاية، ويوضح مدى التنوع الإقليمي للدولة الليبية".

كانت عدة دول قد رحّبت بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبي بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.