75 ألف لاجئ إثيوبي في السودان خلال 5 أشهر

تواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الأوضاع المتدهورة في إقليم تيجراي الإثيوبي للسودان، بالرغم من إحكام إغلاق مناطق المعابر الحدودية المعتادة في ولايتي كسلا والقضارف بالقوات السودانية والإثيوبية، على جانبي الحدود.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الاثنين، استقبل معسكر حمدايت في ولاية القضارف على الحدود بين السودان وإثيوبيا 308 لاجئين خلال الأسبوع الماضي، فيما وصل إلى معسكر المدينة 8 خلال نفس الفترة 17 لاجئاً حسب التقرير الأسبوعي لمعتمدية اللاجئين السودانيّ.

كما استمر تدفق اللاجئين الإثيوبيين على ولاية النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة الماضية عبر ولاية النيل الأزرق ووصل عدهم إلى 8600 لاجئ. وبذلك يتجاوز عدد اللاجئين المسجلين الذين دخلوا السودان منذ نوفمبر الماضي أكثر من 75 ألف لاجئ إثيوبي خلال الأشهر الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون هناك لاجئون تسللوا عبر الحدود دون المرور بمراكز التسجيل.

ويتلقى اللاجئون خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الصحية بواسطة السلطات المختصة بمعونة مقدرة من قبل المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في المعسكرات.