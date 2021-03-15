ضبط صاحب محل أجهزة كهربائية متهم بالنصب على سيدة في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على صاحب محل أجهزة كهربائية، لاتهامه النصب والاحتيال على، سيدة، والاستيلاء منها على أموالها، بزعم استثمارها وتوظيفها لها في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ثم تهرب منها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغا من إحدى السيدات حول قيام صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، "له معلومات جنائية"، بتلقي مبالغ مالية منها لتوظيفها واستثمارها لها ثم تهرب منها.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث تلقى المتهم مبالغ مالية من المجني عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، مقابل حصولها على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الإثنين، فإنه وعقب تقنين الإجراءات.

وتم عمل كمين للمتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.