 أوكرانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و130 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و130 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 9:31 ص

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و467 ألفاً و548 شخصا.

وقال وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانوف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه "تم تسجيل ستة آلاف و792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 326 طفلاً و109 من العاملين في المجال الطبي".

وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 130 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 28 ألفا و433 حالة.

ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء ثلاثة آلاف و491 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و226 ألفا و7 أشخاص.


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