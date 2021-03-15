ارتفاعات طفيفة في أسعار النفط وسط تفاؤل اقتصادي

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية جديدة من الصين أن اقتصاد البلاد يواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وارتفع خام برنت تسوية مايو بنسبة 1ر0% إلى 30ر69 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2ر0% إلى 75ر65 دولارا للبرميل.

وارتفع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في أول شهرين من العام، ما عزز توقعات الطلب على الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقفز الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 1ر35% على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير، متجاوزا التوقعات بأن تكون الزيادة بنسبة 30% .

وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 8ر33% على أساس سنوي متجاوزة التوقعات، إلا أن ارتفاع البطالة ونمو الاستثمار بنسبة دون المتوقعة تسبب في خيبة أمل للأسواق.