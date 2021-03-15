يوروستات: هناك 700 ألف شخص حصلوا على الجنسية من دولة أوروبية في 2019

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 700 ألف شخص حصلوا على جنسية إحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2019.



وكانت أكبر مجموعة من المواطنين الجدد في الاتحاد الأوروبي، من المغرب، بواقع 66 ألفا و800 شخص حصلوا على الجنسية في عام 2019، وكان أغلبهم في إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا.



أما ثاني أكبر مجموعة من المواطنين الجدد فكانت من ألبانيا، بواقع أكثر من 40 ألف شخص.



وكانت ثالث أكبر مجموعة من بريطانيا، بواقع نحو 30 ألف شخص، من أصل نحو 706 آلاف و400 شخص من المواطنين الجدد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح مكتب "يوروستات" أن أغلب البريطانيين حصلوا على الجنسية الألمانية أو السويدية أو الفرنسية.



وكان عام 2018 شهد حصول نحو 670 ألف شخص على جنسية إحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.