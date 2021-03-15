 بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من بشار الأسد - بوابة الشروق
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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من بشار الأسد

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 1:12 م

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه تم فرض عقوبات على ستة من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء، والرائد في الجيش زيد صلاح.

ومرت 10 سنوات على اندلاع الاضطرابات في سوريا ولا يزال الوضع كما هو عليه، وسط محاولات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة في البلد الذي أنهكه الحرب، وتشرد الملايين من سكانه بسبب العنف.


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