إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وعودة الطلبة للمدارس في ويلز

تقترب ويلز من العودة إلى الحياة خلال فترة ما قبل تفشي جائحة كورونا، حيث أعاد مصففو الشعر في البلاد فتح صالوناتهم، كما عاد الأطفال إلى المدارس.

وعاد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و11 عاما، والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى المدرسة، وذلك لأول مرة في عام 2021.

كما أعاد مصففو الشعر والحلاقون فتح أبواب صالوناتهم من أجل مواعيد الحجوزات فقط.

وكان قد تم فرض إجراءات الإغلاق في ويلز، في 20 من ديسمبر الماضي، مع إغلاق الشركات غير الضرورية والمدارس.

ومن المقرر أن تظل صالونات التجميل والعناية بالأظافر، مغلقة حتى 12 من أبريل المقبل.