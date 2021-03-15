المرصد السوري: مقتل نحو 400 ألف خلال سنوات الصراع في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع في سوريا، وذلك في إحصائية نشرها اليوم الاثنين في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية في 15 مارس من عام 2011.

وأوضح أن عدد القتلى المدنيين تجاوز 117 ألفا، فيما بلغ عدد قتلى المقاتلين السوريين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى نحو 55 ألفا، إلى جانب نحو 13 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية.

وبلغ عدد قتلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد نحو 63 ألفا.

ولفت المرصد إلى أن الإحصائية لا تشمل نحو 88 ألف شخص لقوا حتفهم تحت التعذيب في معتقلات النظام.

وشدد على أن الشعب السوري تكبد كل هذه الآلام رغم أنه "لم يكن يطالب بأكثر من الحرية والكرامة".