المبعوث الأممي: العالم لم ينجح في مساعدة السوريين الذين يعيشون كابوسا يوميا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، إن البعثة لم تستطع إحداث وساطة لإنهاء النزاع المأساوي بالبلاد، لافتًا إلى أن «العالم لم ينجح في مساعدة السوريين الذين يعيشون في كابوس يومي».



وأضاف بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، مساء الاثنين، أن «9 من أصل 10 سوريين يعيشون في الفقر»، موضحًا أن «عملتهم انهارت ويعانون للحصول على الخبز والوقود والأدوية».



وأشار إلى أن «النساء السوريات واجهن عنفًا جنسيًا من معظم الأطراف وبعضهن زُوجن قسرًا»، قائلًا إن «معظم الأطفال السوريين لم يعيشوا يومًا دون حرب، ومعظمهم لا يحصل على المال أو الغذاء أو التعليم».



ولفت المبعوث الأممي إلى أن «السوريين قلقون من استمرار إرث الحرب على مدى أجيال»، مضيفًا: «السورين يرون أن المسؤولين عن جرائم حرب يجب أن يحاسبوا، وكل السوريين رأوا أن المجتمع الدولي انقسم ودخل في تنافس جيوسياسي حسب مصلحة كل بلد وتركيزهم على طرف من النزاع».