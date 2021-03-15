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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

ورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى- مقيم بالجيزة)، وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو من محطة البحوث إتجاه محطة عدلى منصور.

وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب فقامت بتصويره بإستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذي قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة- مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.