قالت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، إنه منذ أن أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشرارة الأولى لمبادرة "الناس لبعضهم" في 26 مارس 2020، مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، التف حولها جميع أطياف المجتمع الأسواني، حيث تجلت عظمة وإرادة وتماسك شباب وأبناء أسوان في مواجهة هذا الوباء، وأيضا تداعياته، على العمالة غير المنتظمة بعد تأثر صناعة السياحة وغيرها من المهن والحرف الأخرى بهذه الجائحة؛ وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمشرف على المبادرة، أن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة كان التدخل السريع لدعم حالات العزل المنزلى طبيا وماديا ومعنويا، بجانب دعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بفتح حساب باسم مؤسسة التكافل الاجتماعى، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن، وفور الإعلان عن رقم الحساب توافد أبناء المحافظة للتبرع ضاربين المثل والقدوة في البذل والعطاء، ليصل إجمالى التبرعات إلى حوالى 2.8 مليون جنيه، ليتم وضع آلية محددة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بعد توفير أكثر من 1000 طن مواد غذائية، بجانب توزيع 3800 بطانية ولحاف، مع بناء 19 منزلا متضررا، بالإضافة إلى تركيب 259 سقف صاج بالقرى والنجوع، وتوصيل 134 وصلة مياه.

وأضافت أن المبادرة شملت أيضا توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلى، وأيضا صرف 129 روشتة لأمراض مزمنة، علاوة على توزيع 35 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي والمسنين، وتركيب 43 عداد مسبق الدفع، وجاري الانتهاء من تركيب 72 عدادا آخر، متابعة أن المبادرة ساهمت أيضا فى دفع مصروفات لعدد 77 طالبا من غير القادرين، وتحويل 169 حالة مرضية لعيادات خارجية في التخصصات المختلفة أو مستشفى أسوان الجامعي، مع إجراء جراحات لعدد 16 حالة، فضلا عن تركيب 3 أجهزة تعويضة لحالات بتر في الساق أو شلل الأطفال.