محكمة هندية تؤيد حظر الحجاب داخل المؤسسات التعليمية

أيدت محكمة في جنوب الهند اليوم الثلاثاء، حظرا على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في المدارس والجامعات، في قرار يأتي بعد احتجاجات على هذه الخطوة.

وقالت المحكمة العليا بولاية كارناتاكا إن ارتداء الحجاب ليس ممارسة دينية أساسية وإن الانضباط المؤسسي يسود على الاختيار الفردي، حسبما صرح المحامي العام في الولاية، برابولينج نافادجي، للصحفيين.

ويشكل الحكم انتكاسة لطالبات مسلمات قدمن طعنا ضد حظر الحكومة الإقليمية للحجاب، ويخططن لاستئناف القرار الأخير أمام المحكمة العليا للبلاد.

وتصاعد الجدل في هذا الشأن بعد منع مجموعة من الطالبات المحجبات من دخول كلية بمنطقة أودوبي في ديسمبر.

كما تزايد عدد المدارس والكليات التي قررت حظر الحجاب في المؤسسات الدراسية بعد ذلك، ما أثار احتجاجات من المسلمين ضد الحظر وأخرى من جانب الطلاب الهندوس ونشطاء يمينيين المؤيدين للحظر.

وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، حيث ألقى متظاهرون بالحجارة وارتكب البعض جرائم إحراق عمد في بعض البلدات، ورد رجال الشرطة باستخدام الهراوات.

كانت محكمة كارناتاكا العليا، التي عقدت جلسات استماع في القضية خلال شهر شباط/فبراير، أصدرت أوامر مؤقتة تمنع الطالبات من ارتداء الحجاب لحين إصدار حكم.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن حكومة الولاية حظرت التجمعات الكبيرة لمدة أسبوع بالعاصمة بنجالورو "للحفاظ على النظام والسلم العام".

وحظرت مدن أخرى مثل مانجالور وأوديبي التجمعات الكبيرة، أو أعلنت عطلة بالمدارس والكليات.

ويشكل المسلمون نحو 14% من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 3ر1 مليار نسمة، أغلبهم هندوس.