أنشيلوتي عن ضمان التتويج بالليجا: آمل ألا يتكرر سيناريو 2005

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لم يضمن التتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك رغم التقدم بفارق 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب.

واستعاد أنشيلوتي بذاكرته هزيمة ميلان أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، إذ كان يقود تدريب الروسينيري، وخسر اللقب، رغم التقدم في الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء ريال مايوركا أمس الإثنين: "هل من الممكن أن نخسر الدوري بعد التقدم بـ 10 نقاط ؟ انظر، لقد سبق ان خسرتُ نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كنت متقدماً 3-0. آمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى".

وكان ليفربول قد نجح في قلب الطاولة على ميلان بالشوط الثاني من نهائي دوري الأبطال 2005، إذ تعادل في النتيجة 3-3، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الريدز لصالحهم.

وفي سياق منفصل، تحدث الإيطالي أنشيلوتي عن بينتوس، مدرب أحمال ريال مدريد، إذ قال: "بينتوس يقوم بعمل مذهل من الناحية البدنية. يكن له اللاعبون كل الاحترام والتقدير، ونحن نجمع بشكل جيد بين العمل البدني والحمل الفني- التكتيكي".

وأتم أنشيلوتي: "حتى الآن تسير الأمور على خير ما يرام. لدينا فريق يمتلك جودة بدنية كبيرة. علينا تسليط الضوء على ذلك، ولكن على اللاعبين أن يتدربوا".