التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للفلسطينيين

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأدانت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم، مما يرفع حصيلة الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري إلى 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى جرح مئات المواطنين الفلسطينيين.

وحملت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا "التصعيد الخطير" في الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني