وكيل صحة الغربية في زيارة مفاجئة لمستشفى حميات طنطا

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيارة مفاجئة علي مستشفي حميات طنطا رافقة الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على جاهزية المستشفى والطاقم الطبي.

وأكد الدكتور عبد الناصر على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، والالتزام بتطبيق البروتوكولات العلاجية، وقواعد فرز حالات الاشتباه، وتطبيق الخطوات المتبعة بالنسبة للحالات التي تحتاج عزل أو متابعات مستمرة.

جاء ذلك خلال تفقده لقسم الأمراض الباطنة والاستقبال والطوارئ وقسم الكلي الصناعي والأقسام الداخلية، وذلك للإطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى إلتزام وتواجد الفرق الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها وأشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، موجهًا تعليماته بالالتزام بجميع القواعد المنظمة للعمل.