الأمم المتحدة: الاستثمار في الفتيات أحد السبل لضبط مشكلة النمو السكاني

قال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، إن الزيادة السكانية ليست مشكلة قائمة بذاتها، وإذا كانت هناك زيادة في السكان مع زيادة في الإنتاج، فليس هناك مشكلة في ذلك.

وأضاف شبانة، في لقائه عبر زووم، مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الزيادة السكانية تكون عبء على الاقتصاد حينما تكون غير متعلمة وغير ماهرة، وليست ذات إنتاجية كبيرة تواكبها، مردفا: "مصر بها عدد سكان كبير، ولو نظرنا إلى عدد المواليد أيضا فهو كبير جدا، ويجب الاستثمار في المستقبل من خلال الفتيات والنساء والحقوق ويتوجب أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها، لأنها إذا لم تكن قادرة على اتخاذ قرار في بيتها لن تنجح في تنمية المجتمع".

وأشاد "شبانة" بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قائلا: "هذا المشروع هو النقطة الأولى نحو سياسة سكانية ناجحة في مصر، ولأول مرة تقوم مصر بالنظر إلى موضوع الزيادة السكانية إلى موضوع الاستراتيجية السكانية الشاملة، وتقوم بتمكين المرأة والاستثمار في الفتاة والتعليم، وكل ما له علاقة بالزيادة السكانية بالتنمية الشاملة".

وتابع الدكتور لؤي شبانة، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، هو شريك للحكومات فيما يتعلق ببرامج السكان، وله مكتب في مصر بجامعة الدول العربية، وعلى استعداد للدخول بشراكات لكل الهياكل المعنية بالتنمية السكانية، سواء بتقديم مساعدات مالية وفنية، وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بالسياسات السكانية لتحقيق الأهداف المصرية، مردفا: "الرئيس السيسي حريص على تطوير التعليم من أجل جودة حياة المصريين، ومصر قطعت خطوات كبيرة في مجال التوعية بالزيادة السكانية، والدعم السياسي من الدولة المصرية لمبادرة نورة، أمر إيجابي للغاية".