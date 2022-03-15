صحيفة يابانية: حكومة طوكيو لن تطلب تمديد إجراءات مكافحة كورونا

ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن حكومة طوكيو لن تطلب من الحكومة المركزية تمديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في المدينة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن الاجراءات شبه الطارئة المفروضة في 18 مقاطعة، من بينها العاصمة طوكيو، من المقرر أن تنتهي في 21 من مارس الجاري.

ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة هذا الأسبوع قرارا رسميا حول ما إذا كانت ستنهي الإجراءات.

من ناحية أخرى، سجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الثلاثاء 7 آلاف و836 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاعبواقع 3000 حالة بالمقارنة مع أمس الاثنين، وبانخفاض بواقع 1089 حالة بالمقارنة مع يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 61 مريضا، بانخفاض بواقع 3 أشخاص بالمقارنة مع أمس الاثنين، طبقا لما ذكره مسؤولون في قطاع الصحة.