أمير قطر يفتتح مشروعا ضخما لإنتاج الغاز

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع غاز برزان بمدينة راس لفان الصناعية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، أجرى الأمير جولة ميدانية في مرافق المشروع، استمع خلالها إلى شرح حول دور المشروع في تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات المحلية من إمدادات الغاز، وقد تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي حول المشروع ومراحل إنجازه.

وغرد الأمير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بافتتاحنا اليوم لمشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططنا التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة".

وتقدر تكلفة مشروع غاز برزان بنحو 10.3 مليار دولار أمريكي، وهو قادر على إنتاج 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويعد هذا المشروع الأعلى كلفة في قطر بعد مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وفق تقارير قطرية.