العراق: إحباط عملية انتحارية خطط داعش لتنفيذها بالسليمانية خلال شهر رمضان

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية انتحارية خطط تنظيم داعش لتنفيذها في محافظة السليمانية، 350 كم شمالي بغداد، خلال شهر رمضان.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان ومديرية الأسايش العامة في السليمانية، أحبط مساعي لداعش لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال رمضان.

وأشار إلى أنه، بعد عمليات رصد ومتابعة، تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين، من جنسية غير عراقية، بالإضافة للناقل (عراقي الجنسية) داخل محافظة كركوك.