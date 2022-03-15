وزيرة الداخلية الألمانية تبدد مخاوف من مخاطر أمنية مرتبطة بقدوم اللاجئين الأوكرانيين

بددت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مخاوف من مخاطر أمنية قد ترتبط بقدوم اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا.

وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، إن الشرطة الاتحادية تعزز التفتيش على الحدود الداخلية وتُحكم السيطرة عند رصد أي شيء لافت للانتباه، وأضافت: "أعرف أن هناك انتقادات لهذا الأمر، لكني أدعمه، لأننا يجب أن يكون لدينا نظرة عامة على الوضع".

وأوضحت الوزيرة أن الأوكرانيين الوافدين الذين يحملون جواز سفر بيومتري يسمح لهم بدخول البلاد بدون تأشيرة ويمكن أن يقرروا في البداية إلى أين يذهبون.

وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، طالب بتسجيل جميع الوافدين. وقالت فيزر إنه يُجرى تسجيل الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم لدى مكتب الهجرة، وأضافت: "هذا يعني أن لا أحد منهم سيحصل على معونات بدون تسجيل".

ولم تذكر الوزيرة عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين تتوقع قدومهم إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على الحرب في أوكرانيا، وقالت: "في الوقت الحالي علينا أن نرصد من يأتي يوما بعد يوم. في الوقت الحالي نعمل وفقا لأعداد الوافدين خلال الأيام الماضية.. ما زلنا نأمل بشدة أن تنجح الجهود الدبلوماسية في نهاية المطاف، حتى لا يضطر الكثير من الناس إلى الفرار. لأن ما يحدث الآن هو في الحقيقة كارثة إنسانية".