بريطانيا تلغي القيود المتعلقة بجائحة كورونا بشأن السفر الدولي هذا الأسبوع

قررت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا على صعيد السفر الدولي اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، بعد نحو سنتين من فرض تلك التدابير.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين بأنه على الرغم من رفع أكثر القيود صرامة بالفعل، فإنه سيتم الترحيب بهذه الخطوة من قبل العاملين في صناعة الطيران والسياحة الذين ألقوا باللوم على تلك التدابير باعتبارها بمثابة معوق للسفر.

يشار إلى أنه يتعين حاليا على من يصلون إلى إنجلترا ولم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا إجراء اختبار قبل الوصول، في حين يحتاج جميع الركاب إلى ملء نموذج تحديد مكانهم.

واعتبار من صباح الجمعة المقبلة سيتم إلغاء هذين المطلبين.