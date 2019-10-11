محافظ دمياط: تخفيضات 30% على أسعار السمك وضبط مخابز مخالفة

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن جولتها بأسواق المحافظة جاءت بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن التجار أعلنوا مبادرة خلال الفترة الماضية بإقرار خصم على العديد من الأسعار حتى نهائية شهر رمضان.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العديد من تجار الأسماك أعلنوا إقرار خصم يتراوح ما بين 15% و30% على العديد من أنواع السمك حتى نهاية شهر رمضان، موجهة الشكر إلى التجار بمحافظة دمياط على مبادرتهم بإقرار الخصومات للعبور من الأزمة الجارية.

وأوضحت أن الحملة التي قادتها ضبطت خبز سياحي بوزن غير مكتمل «75 جراما و70 جراما» في بعض المخابز، مشيرة إلى أن مديرية التموين حررت محاضر للأفران التي تبيع الخبز بوزن غير كامل.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى وجود معارض «أهلا رماضن» في 11 مركزا، موضحة أن التخفيضات تصل حتى 30%.