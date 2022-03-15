وزير الدفاع الياباني: تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا استجابة لطلبات حكومتها

قال وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا؛ استجابة لطلبات حكومتها.

وأضاف كيشي -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن الحكومة قررت توفير مناظير ومعدات إضاءة ومعدات طبية، مشيرا إلى أن بعض الإمدادات ستقوم بنقلها طائرات أمريكية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتسليم المواد بسرعة من خلال استخدام الطائرات المدنية أيضا، مضيفا أن السترات الواقية من الرصاص والخوذات المقدمة من اليابان تم تسليمها بالفعل إلى الحكومة الأوكرانية، حيث تعد هذه المواد من بين المعدات الدفاعية التي يتم تقديمها لأوكرانيا والتي تشمل أيضا ملابس شتوية ثقيلة وإمدادات غذائية طارئة.

وأكد أن المساعدات تعكس تضامن اليابان والولايات المتحدة المشترك مع أوكرانيا التي تقاوم الهجوم الروسي، موضحا أن اليابان ستتصرف بحزم وفقا للمجتمع الدولي ضد تصرفات روسيا، وأن الحكومة اليابانية ستواصل تقديم أي دعم ممكن لحماية حياة الأوكرانيين.